Açıklamada, "Karapınar Mahallesi'nde koronavirüs salgını nedeniyle alınan karantina kararının yapılan sağlık taraması neticesinde yeni vakaya rastlanmaması nedeniyle 7 Eylül tarihinde saat 18.00'den itibaren kaldırılmasına karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Hekimhan İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun 21 Ağustos'ta almış olduğu kararla Karapınar Mahallesi'nin karantinaya alındığı hatırlatıldı.

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi | Malatya'da bir mahallede uygulanan karantina sona erdi - Son Dakika

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