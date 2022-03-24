Son dakika haberi: Malatya'da çeşitli suçlardan gözaltına alınan 7 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haberi: Malatya'da çeşitli suçlardan gözaltına alınan 7 kişi tutuklandı

24.03.2022 16:30
Son dakika haberi: Malatya'da çeşitli suçlardan gözaltına alınan 7 kişi tutuklandı

Son dakika 3. sayfa haberi: Malatya'da çeşitli suçlardan gözaltına alınan 18 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Malatya'da çeşitli suçlardan gözaltına alınan 18 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, polis ekipleri kent merkezinde muhtelif tarihlerde çeşitli suçlara karıştıkları belirlenen 18 kişiyi yakalayarak göz altına aldı. Operasyonlarda 5 tabanca, 2 tüfek, çok ayıda fişek ve kesici alet ile 40 adet uyuşturucu hap ve 158,98 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen şüphelilerden M.D.'ye adli kontrol şartı uygulanırken, B.A., M.Ö., İ.G., Y.G, H.B., A.G., E.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MALATYA

Son dakika haberi: Malatya'da çeşitli suçlardan gözaltına alınan 7 kişi tutuklandı
Son dakika haberi: Malatya'da çeşitli suçlardan gözaltına alınan 7 kişi tutuklandı

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Uyuşturucu, Malatya, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Malatya'da çeşitli suçlardan gözaltına alınan 7 kişi tutuklandı - Son Dakika


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