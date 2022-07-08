Üçdeğirmen Mahallesi Bekirhan Caddesi'ndeki otluk ve çalık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kaynak: AA

İtfaiye, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi! Malatya'da çıkan yangında kayısı ağaçları zarar gördü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.