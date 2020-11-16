Ağır yaralan İ.H, kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Salköprü Mahallesi Buhara Caddesi'ndeki otobüs durağı önünde bekleyen İ.H, husumetli olduğu iddia edilen eski damadı İ.E. tarafından tüfekle vuruldu.

Malatya 'da eski damadı tarafından silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.

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