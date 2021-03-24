Son dakika haberi: Malatya'da FETÖ operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika

Son dakika haberi: Malatya'da FETÖ operasyonu: 1 gözaltı
24.03.2021 13:59
Son dakika haberler: Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri FETÖ terör örgütünün Malatya yapılanmasına yönelik yaptığı operasyonda hakkında yakalama kararı bulunan 1 kişiyi gözaltına aldı.
Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri FETÖ terör örgütünün Malatya yapılanmasına yönelik yaptığı operasyonda hakkında yakalama kararı bulunan 1 kişiyi gözaltına aldı.
Edinilen bilgiye göre, Malatya İl jandarma Komutanlığınca FETÖ terör örgütünün Malatya'daki yapılanmasıne yönelik yapılan operasyonda silahlı terör örgütüne üye olmak (FETÖ) suçundan hakkında yakalama kararı bulunan 1 şahsa yönelik operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyon sonucu, bir şahıs Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheli şahsın işlemlerine devam ediliyor. - MALATYA
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