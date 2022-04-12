Malatya'da Jandarma tarafından, yasa dışı FETÖ'ye yönelik operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Yeşilyurt İlçesinde yapılan istihbari çalışmalar çerçevesinde yasa dışı FETÖ üyesi olduğu tespit edilen bir şahsa yönelik operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan şahsın jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenilirken, işlemlerin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi. - MALATYA