Son dakika haberi... Malatya'da gözaltına alınmamak için ateş açan zanlı, daha sonra teslim oldu - Son Dakika

Malatya'da yaralama suçundan hakkında yakalama kararı bulunan ve gözaltına alınmamak için ateş açarak direnen zanlı, bir süre sonra teslim oldu.
Hakkında yakalama kararı bulunan E.B'nin (30), Battalgazi ilçesi Orduzu Mahallesi'nde olduğu bilgisini alan polis ekipleri adrese gitti.
Gözaltına alınmak istenen zanlı, tabancayla ateş açarak bir süre ekiplere direndi. Tedbir amaçlı havaya ateş açan polis ekipleri, çevre güvenliği sağlayarak E.B'nin kaçmasını önledi. Evin bulunduğu sokak da trafiğe kapatıldı.
Özel harekat ekiplerinin eve girmeye hazırlandığı sırada E.B. teslim oldu. Gözaltına alının zanlı, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
Kaynak: AA
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