Son dakika haberi... Malatya'da iki ayrı silahlı kavga da 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Malatya'da iki ayrı silahlı kavga da 3 kişi yaralandı

MALATYA Malatya'da meydana gelen iki ayrı silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde Yeşilyurt ilçesine bağlı Cevatpaşa Mahallesi Hava Lojmanları mevkiinde meydana gelen ilk olayda, bölgede silah seslerinin geldiği ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine intikal edenler ekipler havaya rast gele ateş açan E.T.'yi olayda kullandığı suç aletiyle birlikte yakalayarak gözaltına alırken, olaydan yaklaşık bir saat sonra Malatya Şehirler Arası Terminal İşletmesi'nde ki polis noktasına gelen O.E., kız meselesi yüzünden tartıştıkları E.T. tarafından açılan ateş sonucu kendisiyle birlikte arkadaşı Ö.K.'nin yaralandığını belirtti. Yaralı Ö.K.'ye de ulaşılmasının ardından yaralı şahıslar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak burada tedavi altına alındı.

Sabah 09.30 sularında Battalgazi ilçesi Merkez Beydağı Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde meydana gelen ikinci olayda ise, U.A. alışveriş yapmak için girdiği market çıkışında kimliği belirsiz kişi yada kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Açılan ateş sonucu sağ bacağına bir isabet alan şahıs bölgeye çağrılan ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Her iki olayla da ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.