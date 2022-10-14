Kaza, akşam saatlerinde havalimanı yolu 1. OSB kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.T. idaresindeki 44 ADE 891 plakalı Volkswagen marka otomobil ile T.Z. yönetimindeki 34 AJ 4210 plakalı araç çarpıştı. Kazada T.Z. yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şahsın Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'ne kaldırıldığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İHA

Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberi! Malatya'da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

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