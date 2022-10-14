Son dakika haberi! Malatya'da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberi! Malatya'da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

14.10.2022 18:50
Son dakika haberi! Malatya'da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Son dakika haberlerine göre Malatya'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Malatya'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde havalimanı yolu 1. OSB kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.T. idaresindeki 44 ADE 891 plakalı Volkswagen marka otomobil ile T.Z. yönetimindeki 34 AJ 4210 plakalı araç çarpıştı. Kazada T.Z. yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şahsın Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

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Kaynak: İHA

Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Malatya'da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Malatya'da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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