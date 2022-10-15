Malatya'da iki otomobil çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Malatya'da iki otomobil çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

15.10.2022 17:46

Malatya'da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı. Yaralılar, sıkıştıkları araçlardan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Malatya'da Aydınlar Mahallesi yakınlarında Abdulkadir K. yönetimindeki otomobil, Burcu K.'nın kullandığı otomobil ile çarpıştı.

5 YARALI

Kazada sürücüler Burcu K. ve Abdulkadir K. ile otomobillerde bulunan İsmail Dikenci, Emine D. ve Bilal A. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sıkıştıkları araçlardan çıkarılarak sağlık görevlilerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

BİRİ HAYATINI KAYBETTİ

Hastanede tedaviye alınan yaralılardan İsmail Dikenci, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavisi sürerken, İsmail Dikenci'nin cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna konuldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: AA

Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya'da iki otomobil çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı - Son Dakika

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