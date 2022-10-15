Malatya'da iki otomobil çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Malatya'da Aydınlar Mahallesi yakınlarında Abdulkadir K. yönetimindeki otomobil, Burcu K.'nın kullandığı otomobil ile çarpıştı.

5 YARALI

Kazada sürücüler Burcu K. ve Abdulkadir K. ile otomobillerde bulunan İsmail Dikenci, Emine D. ve Bilal A. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sıkıştıkları araçlardan çıkarılarak sağlık görevlilerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

BİRİ HAYATINI KAYBETTİ

Hastanede tedaviye alınan yaralılardan İsmail Dikenci, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavisi sürerken, İsmail Dikenci'nin cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna konuldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.