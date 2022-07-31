Akçadağ-Ören karayolu üzerinde sabah saatlerinde meydana gelen ikinci bir kazada ise tarım işçilerini taşıyan traktörden düşen H.E. (22), A.A. (21) ve E.E. (14) yaralandı.

Alınan bilgilere göre, gece saatlerinde Kayseri-Malatya karayolu Akçadağ Kağıt Fabrikası mevkiinde meydana gelen kazada H.A. (55) idaresindeki FD 727 VY yabancı plakalı araç ile A.Ç. (35) yönetimindeki 44 ACK 238 plakalı araç çarpıştı. Kazada, A.Ç., H.Ç., H.K., M.Ç., S.A. ile G.C. yaralandı.

Kaynak: İHA

Tragger, Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberi... Malatya'da iki trafik kazası: 9 yaralı - Son Dakika

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