Son dakika haberi... Malatya'da iki trafik kazası: 9 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberi... Malatya'da iki trafik kazası: 9 yaralı

31.07.2022 10:10
Son dakika haberi... Malatya'da iki trafik kazası: 9 yaralı

Edinilen son dakika haberine göre Malatya'nın Akçadağ ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, gece saatlerinde Kayseri-Malatya karayolu Akçadağ Kağıt Fabrikası mevkiinde meydana gelen kazada H.A. (55) idaresindeki FD 727 VY yabancı plakalı araç ile A.Ç. (35) yönetimindeki 44 ACK 238 plakalı araç çarpıştı. Kazada, A.Ç., H.Ç., H.K., M.Ç., S.A. ile G.C. yaralandı.

Akçadağ-Ören karayolu üzerinde sabah saatlerinde meydana gelen ikinci bir kazada ise tarım işçilerini taşıyan traktörden düşen H.E. (22), A.A. (21) ve E.E. (14) yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılırken, kazalarla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

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Kaynak: İHA

Tragger, Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Malatya'da iki trafik kazası: 9 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Malatya'da iki trafik kazası: 9 yaralı - Son Dakika
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