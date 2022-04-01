Son dakika haberi... Malatya'da iş merkezinin çatısında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde iş merkezinin çatısında çıkan yangın hasara neden oldu.
Kültür Mahallesi Şehit Polis Candaş Kaplan Caddesi'ndeki iş merkezinin çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Üç araçla müdahalede bulunan itfaiye ekipleri, yangını çevreye sirayet etmeden kontrol altına alarak söndürdü.
Kaynak: AA
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