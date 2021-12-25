Malatya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerince yürütülen istihbarat çalışması sonucunda Elazığ-Malatya kara yolu uygulama noktasında bir araç durduruldu.
Araçta yapılan aramada, 5 tabanca ve 42 şişe kaçak içki ele geçirildi.
Polis ekipleri tarafından araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi... Malatya'da kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı yakalandı - Son Dakika