Alınan bilgiye göre, İstiklal Mahallesi İmamoğlu Sokak'ta komşu olan B.K.B. (40) ve S.S. (63) ile S.B. (47) arasında "çöp atma meselesi" yüzünden tartışma başladı.

Kaynak: AA

Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi! Malatya'da komşu kavgasında 2 kişi bıçakla yaralandı - Son Dakika

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