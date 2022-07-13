Son dakika haberi! Malatya'da komşu kavgasında 2 kişi bıçakla yaralandı - Son Dakika
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Son dakika haberi! Malatya'da komşu kavgasında 2 kişi bıçakla yaralandı

13.07.2022 21:02
Son dakika haberi! Malatya'da komşu kavgasında 2 kişi bıçakla yaralandı

Son dakika gündem haberi... Malatya'nın merkez Battalgazi ilçesinde komşular arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Malatya'nın merkez Battalgazi ilçesinde komşular arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İstiklal Mahallesi İmamoğlu Sokak'ta komşu olan B.K.B. (40) ve S.S. (63) ile S.B. (47) arasında "çöp atma meselesi" yüzünden tartışma başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.B, B.K.B ve S.S'yi bıçakla yaraladı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

S.B. ise polis ekipleri tarafından olay yerinde gözaltına alındı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Malatya'da komşu kavgasında 2 kişi bıçakla yaralandı - Son Dakika

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