Son dakika haberi! Malatya'da kumar ve fuhuş operasyonu - Son Dakika

Malatya'da kumar oynayan 7 kişiye 8 bin 575 lira, fuhuş yaptığı öne sürülen 6 şüpheliye ise 12 bin 500 lira ceza uygulandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kumar oynayan ve oynatan şüpheliler ile fuhşa yönelik kentte denetimler gerçekleştirdi.

Bir iş yerinde yapılan denetimlerde kumar oynayan 7 kişiye 8 bin 575 lira idari para cezası uygulanırken, işletmeci 1 kişi hakkında ise "Kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem yapıldı. Ayrıca bahse konu iş yerine Kovid-19 tedbirlerine uymamak ve ruhsatsız çalışmaktan işlem yapıldı.

Fuhuş yapıldığı tespit edilen adrese operasyon düzenleyen ekipler, fuhuş yaptığı öne sürülen 6 şüpheliye ise 12 bin 500 lira ceza uygularken ikametin mühürlenmesi için ilgili kurumlarla gerekli yazışmalar yaptı.