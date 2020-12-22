Son dakika haberi! Malatya'da otomobil ile kamyon çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Malatya'da otomobille kamyonun çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 44 ABD 023 plakalı otomobil ile S.Y, idaresindeki 01 DN 306 plakalı kamyon, Malatya- Sivas kara yolu Yeşilyurt ilçesi Sütlüce Mahallesi mevkisinde çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Mahmut T. ve Osman B'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan Murat A. ile Cebrail A. ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Murat A. hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı, Cebrail A'nın ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.