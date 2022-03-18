Son dakika haberleri... Polislerden "Çanakkale" klibi - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri... Polislerden "Çanakkale" klibi

18.03.2022 16:05

Son dakika haberine göre Malatya'nın Darende ilçesinde görev yapan polisler, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü için video klip hazırladı.

Malatya'nın Darende ilçesinde görev yapan polisler, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü için video klip hazırladı.

İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurlarının hazırladığı "Geri Dönmeyi Düşünmediler" isimli klipte, Çanakkale Savaşı'nda şehit düşen askerlerin cepheden ailelerine yazdıkları mektupları polis ve bekçiler okudu.

Çanakkale kahramanlarının unutulmaz anılarına yer verilen klipte, şehitlerin geri dönmeyi düşünmedikleri, polis teşkilatının da o günkü kararlılıkla bir an olsun geri dönmeyi düşünmeden görev yapmaya devam ettiği vurgulandı.

Son dakika haberleri... Polislerden Çanakkale klibi
Son dakika haberleri... Polislerden Çanakkale klibi
Son dakika haberleri... Polislerden Çanakkale klibi

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri: Öğretmen ve öğrenciler Çanakkale şehitlerini 'Çanakkale Türküsü' ile andı Son dakika haberleri: Öğretmen ve öğrenciler Çanakkale şehitlerini 'Çanakkale Türküsü' ile andı Öğrencilerden 'Çanakkale' klibi Öğrencilerden 'Çanakkale' klibi

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Polislerden 'Çanakkale' klibi - Son Dakika


Son Dakika
16:41 Çanakkale 1915 Köprüsü açılıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan bölgede
16:40 Bolu Dağı TEM Otoyolu, zincirleme trafik kazası nedeniyle trafiğe kapandı!
16:34 Yüzde 50 indirimi duyan vatandaşlar akın etti! İzdihamdan göz gözü görmedi
16:00 Avrupa Ligi eşleşmeleri netleşti! Barcelona'nın çektiği takım Galatasaraylıları yıktı
15:52 Yok böyle bir aşk: Düğün tarihini ertelememek için, çok istediği başrolü reddetti
15:51 Acımasız anne kocasına kızıp bebeğine çamaşır suyu içirmiş!
15:45 Alman basınından şok iddia: Lavrov'un uçağı Çin'e giderken yoldan döndü! 2 farklı nedeni olabilir
15:38 Şarkıcı Nez, 43 yaşına girdi! Kutlamayı 21 yıl önceki dansıyla yaptı
15:35 BeIN'den sonra TRT de yayın ihalesinden çıktı, Saran Group TFF'yi uyardı: Fırsatı kaçırmayın
15:33 İstanbul ulaşımı yüzde 50 zamlanırsa, İstanbullunun bütçesine nasıl yansıyacak: İşte olası ücretler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2022 17:08:40. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Polislerden "Çanakkale" klibi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement