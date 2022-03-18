Son dakika haberleri... Polislerden "Çanakkale" klibi - Son Dakika

Malatya'nın Darende ilçesinde görev yapan polisler, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü için video klip hazırladı.

İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurlarının hazırladığı "Geri Dönmeyi Düşünmediler" isimli klipte, Çanakkale Savaşı'nda şehit düşen askerlerin cepheden ailelerine yazdıkları mektupları polis ve bekçiler okudu.

Çanakkale kahramanlarının unutulmaz anılarına yer verilen klipte, şehitlerin geri dönmeyi düşünmedikleri, polis teşkilatının da o günkü kararlılıkla bir an olsun geri dönmeyi düşünmeden görev yapmaya devam ettiği vurgulandı.