Son dakika haberi! Malatya'da silahla vurulan kişi öldü - Son Dakika
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Son dakika haberi! Malatya'da silahla vurulan kişi öldü

16.07.2022 11:03
Son dakika haberi! Malatya'da silahla vurulan kişi öldü

Son dakika gündem haberi... Malatya'nın merkez Battalgazi ilçesinde, silahla vurulan kişi hastanede hayatını kaybetti.

Malatya'nın merkez Battalgazi ilçesinde, silahla vurulan kişi hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, arkadaşlarıyla Orduzu Göleti kenarında oturan Onur K, otomobille buraya gelen kişi ya da kişilerce silahla ateş edilmesi sonucu yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılan Onur K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma yürütüyor.

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Kaynak: AA

Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Malatya'da silahla vurulan kişi öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Malatya'da silahla vurulan kişi öldü - Son Dakika
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