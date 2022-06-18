Son dakika haberi | Malatya'da silahlı çatışma: 2 ölü, 6 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberi | Malatya'da silahlı çatışma: 2 ölü, 6 yaralı

18.06.2022 22:52

Son dakika 3. sayfa haberi... Malatya'da silahlı çatışma: 2 ölü, 6 yaralı Malatya'da bir kafede iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı çatışmada 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Malatya'da silahlı çatışma: 2 ölü, 6 yaralı

MALATYA - Malatya'da bir kafede iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı çatışmada 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Olay, saat 16.15 sularında Battalgazi ilçesine bağlı Yenihamam Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mücevher Sokak'ta bulunan bir kafede, işletme sahipleri ile bir grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden kavga çıktı. Çıkan kavgada taraflar birbirlerine silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucunda vücutlarının çeşitli yerlerine isabet alan R.E. ve H.U. olay yerinde hayatını kaybederken, S.B., M.T., M.A., M.A., İ.A., S.K. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibinin sevk edildiği olayda İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren ile Cumhuriyet Başsavcısı olay yerine gelerek bilgi aldı. Yaralıların kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldığı olayda E.E., E.C.E., M.E., F.D. gözaltına alınırken 1 adette tüfek ele geçirildi.

Olayda hayatlarını kaybeden 2 şahsın cenazeleri bulunduğu yerden alınarak Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldığı olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

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Malatya'da alacak verecek meselesi silahlı çatışmaya dönüştü: 2 ölü, 6 yaralı Malatya'da alacak verecek meselesi silahlı çatışmaya dönüştü: 2 ölü, 6 yaralı Malatya'da otomobille çarpışan bisikletli ağır yaralandı Malatya'da otomobille çarpışan bisikletli ağır yaralandı
Kaynak: İHA

Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Malatya'da silahlı çatışma: 2 ölü, 6 yaralı - Son Dakika

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