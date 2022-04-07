Son dakika haberi: Malatya'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi: Malatya'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

07.04.2022 12:38
Son dakika haberi: Malatya'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Son dakika haberleri: Malatya'da meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Malatya'da meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Olaya karışan 2 şüpheliden 1'i polis merkezine giderek teslim oldu.

Kavaklıbağ Mahallesi Niyazi Mısrı Caddesi'nde henüz bilinmeyen nedenle iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada yaralanan Y.Y, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kavgaya karışan R.S, polis merkezine yanındaki tüfekle giderek teslim oldu. Şüpheli A.Y. ise aranıyor.

YORUMLAR
500
İş teklifi için çağırdıkları iş adamını fidye için kaçırdılar İş teklifi için çağırdıkları iş adamını fidye için kaçırdılar Polis sevdalısı Muhammed'e sürpriz ziyaret Polis sevdalısı Muhammed'e sürpriz ziyaret

Malatya, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Malatya'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
12:35 Devlet Bahçeli'den hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon açıklaması: Bu durum geçici
12:27 Fenerbahçe - Galatasaray derbisini Atilla Karaoğlan yönetecek
12:15 Define aramak için kaçak kazı yapan adam, hayatını kaybetti
12:07 Saçlarını kısacak kesiyorlar: Ukraynalı kadınlar, Rus askerlerin tecavüzünden böyle kurtulmayı umuyor
12:05 Serbest kalmasını 8 kurban keserek kutlayan avukatın sevinci uzun sürmedi
11:57 Ali Koç'un da sabrı kalmadı! Fenerbahçe'de Mesut Özil hikayesi bitiyor
11:55 Putin'den yeni hamle: Kızlarına yaptırım uygulanınca, yaptırımdan korumak için sevgilisini şirket künyesinden çıkardı
11:43 Ulaşım zammını turnikelerden atlayarak protesto ettiler
11:32 Safiye Soyman, canlı yayında Seda Sayan'a nikah için aldığı hediyeyi anlattı
11:26 Macaristan da, Ukrayna-Rusya arasında arabuluculuğa soyundu: Orban, Putin ve Zelenski'yi Budapeşte'ye davet etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2022 12:45:13. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi: Malatya'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement