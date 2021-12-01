Malatya'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çift tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Yeşilyurt ilçesi Mesnevi Sokak'ta yaşayan M.A. ile eşi Z.A. sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.
İhbar üzerine eve gelen 112 Acil Servis ekipleri, çifti Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
Çiftin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi: Malatya'da sobadan sızan gazdan zehirlenen çift hastaneye kaldırıldı - Son Dakika