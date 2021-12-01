Son dakika haberi: Malatya'da sobadan sızan gazdan zehirlenen çift hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Alınan bilgiye göre, Yeşilyurt ilçesi Mesnevi Sokak'ta yaşayan M.A. ile eşi Z.A. sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

Türk-İş asgari ücret zammı için hem tarih hem de rakam verdi: Anketlerin aşağısında olmayacak

Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu, milyonların zammını belirlemek için bir araya geldi

Trabzonspor inat etti! Şampiyonluk yolunda bir dünya yıldızı, bir de gol makinesi transfer ediyor