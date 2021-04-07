Son dakika haberi: Sobadan sızan gazdan zehirlenen yaşlı çift öldü - Son Dakika

Cumali ve Fatma Parlak'ın cenazeleri, otopsi için Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığına kaldırıldı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaşlı çiftin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiğini tespit etti.

Eve giren ve çiftin odada hareketsiz yattığını gören yakınları, durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerini bildirdi.

Alınan bilgiye göre, Yeşilyurt ilçesi Karakavak Mahallesi Artuklu Sokak'ta yaşayan Cumali (84) ve Fatma Parlak 'tan (84) haber alamayan yakınları çiftin evine gitti.

Malatya 'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybetti.

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