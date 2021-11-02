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Son dakika haberi! Malatya'da sosyal medyadan terör örgütü propagandası yapan şüpheli yakalandı - Son Dakika

Son dakika haberi! Malatya'da sosyal medyadan terör örgütü propagandası yapan şüpheli yakalandı

02.11.2021 16:06
Son dakika haberi! Malatya'da sosyal medyadan terör örgütü propagandası yapan şüpheli yakalandı

Son dakika habere göre Malatya'da sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akçadağ ilçesinde sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK ve benzeri bazı örgütlerin propagandasını yaptığı tespit edilen şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda yakalanan şüphelinin evinde yapılan aramada, iki tabanca, 3 şarjör, 289 tabanca fişeği ve örgütsel paylaşımların yapıldığı bir cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Jandarma, Malatya, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Malatya'da sosyal medyadan terör örgütü propagandası yapan şüpheli yakalandı - Son Dakika


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