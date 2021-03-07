Son dakika haberi... Malatya'da tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika

MALATYA'da düzenlenen operasyonda 47 parça tarihi eser ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Tespit edilen şüphelilerin adresine operasyon düzenleyen ekipler, yapılan aramada, eski dönemlere ait olduğu belirlenen 47 parça sikke ele geçirdi. Gözaltına alınan, ismi açıklanmayan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.