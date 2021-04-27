Son dakika haberi... Malatya'da tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika

Son dakika haberi... Malatya'da tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı
27.04.2021 09:19
Gelen son dakika haberine göre MALATYA'nın Akçadağ ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda 3 parça tarihi eser ve 4 av tüfeği ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
MALATYA'nın Akçadağ ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda 3 parça tarihi eser ve 4 av tüfeği ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akçadağ ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, belirlenen şüphelilerin adresine operasyon düzenledi. Aramada, 3 parça tarihi eser, 4 av tüfeği ve 71 fişek ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.Şüphelilerin jandarmadaki sorgularının sürdüğü bildirildi.
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