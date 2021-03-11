Son dakika haberi | Malatya'da terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı yakalandı
11.03.2021 16:23
Son dakika haberi... Malatya'da sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla iki şüpheli gözaltına alındı.
Malatya'da sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla iki şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, sosyal medya üzerinden PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları öne sürülen iki zanlının yakalanması amacıyla Akçadağ ve Yeşilyurt ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Şüphelilerin ikametgahlarında yapılan aramada 58 örgütsel içerikli yayın ve doküman ile iki cep telefonu bulundu.
Gözaltına alınan iki zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Son Dakika Fahrettin Koca'nın basın toplantısında duyulan esrarengiz ses ortalığı karıştırdı Set çalışanına hakaret eden Deniz Çakır, savcılığa şikayet edildi Fenerbahçe: Türkiye'de futbol 1959'dan önce de vardı Koronada hastaneye yatış ve ölümleri yüzde 85 azaltan ilaç geliştirildi Son Dakika: Türkiye'de 11 Mart günü koronavirüs nedeniyle 63 kişi vefat etti, 14 bin 46 yeni vaka tespit edildi Genç kız kaldığı otel odasına zorla giren şahsın cinsel saldırısına uğradı Amcalarından iki yeğenine kanlı pusu: Genç kadın ve ağabeyi hayatını kaybetti 60 milyonluk uyuşturucuyla yakalanan Çinli kaptan aldığı cezayı durunca bayıldı