Son dakika haberi: Malatya'da terör örgütü propagandası yapan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Son dakika haberi: Malatya'da terör örgütü propagandası yapan 2 şüpheli yakalandı

06.10.2022 12:54
Son dakika haberi: Malatya'da terör örgütü propagandası yapan 2 şüpheli yakalandı

Son dakika haberler: Malatya'da sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Battalgazi ilçesinde sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları tespit edilen zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların cep telefonlarında yapılan incelemede örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i adli kontrol şartıyla diğeri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA

Malatya, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Malatya'da terör örgütü propagandası yapan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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