Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler C.K ve A.L, emniyete götürüldü.

Adreslerde yapılan aramada 665 yeşil reçeteye tabi hap, 40 gram esrar, 3 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi.

Malatya 'da "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

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