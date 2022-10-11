Son dakika haberi | Malatya'da torbacılara yönelik operasyon: 5 tutuklama - Son Dakika
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Son dakika haberi | Malatya'da torbacılara yönelik operasyon: 5 tutuklama

11.10.2022 00:57
Son dakika haberi | Malatya'da torbacılara yönelik operasyon: 5 tutuklama

Son dakika haberlerine göre Malatya'da, polis tarafından torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 3 farklı çalışma gerçekleştirildi.

Malatya'da, polis tarafından torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 3 farklı çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalar çerçevesinde 268 gram metamfetamin ve 349 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 7 şahıstan 5'i tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti ile mücadele çerçevesinde, torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 3 farklı çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar sonucunda gerçekleştirilen ikamet ve üst aramalarında, 4 parça halinde 268 gram metamfetamin, 349 adet sentetik ecza hap ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 5 bin 420 TL ele geçirildi.

Konu ile ilgili gözaltına alınıp adli makamlara sevk edilen 7 şahıstan H.Y. ve O.Ö. isimli kişilere adli kontrol hükümleri uygulandı. T.Ö., E.Ö., E.A., A.D. ve H.D.A. isimli 5 şahıs ise tutuklandı. - MALATYA

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Kaynak: İHA

Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Malatya'da torbacılara yönelik operasyon: 5 tutuklama - Son Dakika

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