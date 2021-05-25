Son dakika haberi: Malatya'da trafik kazalarında 6 kişi yaralandı - Son Dakika

Malatya'nın Yeşilyurt ve Darende ilçelerindeki trafik kazalarında 6 kişi yaralandı.
M.K. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Yeşilyurt ilçesi Sütlüce Mahallesi'nde A.T idaresindeki plakası öğrenilemeyen kamyona arkadan çarptı.
Kazada, otomobil sürücüsü ile araçta bulunan Z. İ. ve M.K. yaralandı.
Darende ilçesi ise Palanga Mahallesi'nde meydana gelen kazada M.A idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil şarampole devrildi.
Kazada sürücüyle araçta bulunan İ. A. ve G. A. yaralandı.
Kaynak: AA
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