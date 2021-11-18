Son dakika haberi... Malatya'da traktörden düşen genç öldü - Son Dakika

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde traktörden düşen genç hayatını kaybetti.
Doğanşehir ilçesi Yeni Mahalle Turgut Özal Caddesi'nde, amcası Gökhan A'nın (45) kullandığı 44 HT 689 plakalı traktör ile arkasında takılı ilaçlama tankeri arasında yolculuk eden Erkut A. (22) dengesini kaybederek düştü.
Traktör tekerinin üzerinden geçmesi sonucu ağır yaralanan Erkut A, kaldırıldığı Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı.
Erkut A'nın cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığına gönderildi.
Polis ekipleri, traktör sürücüsü amca Gökhan A'yı gözaltına aldı.
Kaynak: AA
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