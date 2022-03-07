Son dakika haberi | Malatya'da traktörün şaft miline kapılan kişi öldü - Son Dakika
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Son dakika haberi | Malatya'da traktörün şaft miline kapılan kişi öldü

07.03.2022 15:43
Son dakika haberi | Malatya'da traktörün şaft miline kapılan kişi öldü

Son dakika haber... Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde traktörün şaft miline kapılan kişi hayatını kaybetti.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde traktörün şaft miline kapılan kişi hayatını kaybetti.

Topsögüt Mahallesi Sağlık Caddesi'ndeki bir bahçede kayısı ağaçlarını ilaçlayan Nevzat Alışık, henüz bilinmeyen bir nedenle ilaçlama yapılan traktörün şaft miline kapıldı.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ve sağlık ekipleri, Nevzat Alışık'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Alışık'ın cenazesi, otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığına kaldırıldı.

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Yeşilyurt'ta koordinasyon merkezinin açılış töreni yapıldı Yeşilyurt'ta koordinasyon merkezinin açılış töreni yapıldı

Yeşilyurt, Malatya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Malatya'da traktörün şaft miline kapılan kişi öldü - Son Dakika


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