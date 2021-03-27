Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde kavga sonucu pompalı tüfekle vurulan kişi yaşamını yitirdi.

Alının bilgiye göre, Gündüzbey Mahallesi'nde U.K. ile Cihan Şakar arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

U.K'nin yanındaki pompalı tüfekle vurduğu Şakar, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Hasan Çalık Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Polis ekipleri, kaçan U.K'yi yakalamak için çalışma başlattı.