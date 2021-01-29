Son dakika haberleri... Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika

Malatya'da 1 kilo 30 gram metamfetamin ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarına şehir dışından uyuşturucu sevkiyatı yapılacağını belirledi.
Takip sonucu durdurulan bir aracın tavanında, 1 kilo 30 gram metamfetamin bulundu, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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