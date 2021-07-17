Son dakika haberi... Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 12 zanlı tutuklandı

Son dakika haberine göre Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheli cezaevine gönderildi.

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheli cezaevine gönderildi. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 13 Temmuz'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik il merkezi ve Doğanşehir ilçesinde düzenlediği operasyonda 12 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 12 zanlı tutuklandı.

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