Son dakika haberi... Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haberi... Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

21.04.2022 18:39
Son dakika haberi... Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

Son dakika haberine göre Malatya'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Malatya'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu 6 şüphelinin uyuşturucu ticareti yaptığı belirlendi.

Jandarma timleri, 19 Nisan'da Yeşilyurt ve Battalgazi ilçelerindeki 6 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramada 175 gram kubar esrar, 71 uyuşturucu hap, 2 litre kaçak alkol ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli adli mercilere sevk edildi.

Mahkemece 3 zanlı tutuklandı, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Malatya'da 2 ilçede 6 adrese eş zamanlı operasyon: 6 gözaltı Malatya'da 2 ilçede 6 adrese eş zamanlı operasyon: 6 gözaltı Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu, Jandarma, Malatya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika


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