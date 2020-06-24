Son dakika haberi | Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı
Son dakika güncel haberine göre Malatya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.
Malatya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 2 bin 100 uyuşturucu hap ve 1 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınanların emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 10:25 Kaynak: AA
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