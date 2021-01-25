Son dakika haberi! Malatya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Son dakika haberi! Malatya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
25.01.2021 13:57
Son dakika haberi: Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı.
Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan teknik takip neticesinde uyuşturucu ticareti yapacağı değerlendirilen bir şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.
Şüphelinin iş yerinde ve aracında yapılan aramada 56 gram sentetik uyuşturucu, 55 gram esrar maddesi ile 57 adet yeşil reçeteye tabi hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
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