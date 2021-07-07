Son dakika haberi... Malatya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Son dakika haberlerine göre Malatya'da "torbacı" tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Malatya'da "torbacı" tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 500 gram metamfetamin, 124 gram sentetik uyuşturucu, 2 yeşil reçeteye tabi hap, 1,2 gram esrar ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

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