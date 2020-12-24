Zanlılardan 2'si nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.

Adreslerde yapılan aramada, 160 gram sentetik uyuşturucu, 506 uyuşturucu hap ve az miktar esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 4 farklı operasyon düzenlendi.

Malatya 'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheliden 2'si tutuklandı.

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