Öte yandan Malatya Emniyet Müdürlüğüne bağlı birimlerce asayiş ve güvenliğin teminine yönelik kent merkezinde yapılan çalışmalarda 14 tabanca, 5 tüfek, 3 kurusıkı tabanca, çok sayıda fişek ve kesici alet ile 372 uyuşturucu hap ve 272 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Son dakika haber | Bir kişinin öldüğü kavgayla ilgili iki zanlı tutuklandı

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi... Malatya'da yaralama, kurşunlama ve hırsızlık olaylarına karışan 12 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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