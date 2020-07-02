Son dakika haberi! Malatya'da zabıta ekiplerinden fırınlarda denetim - Son Dakika

Malatya Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, unlu mamül satışı yapan fırınlarda gramaj kontrolü, maske, eldiven ve hijyen kuralları konusunda denetimler gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, zabıta ekipleri, Malatya Ekmek Fabrikasında (MEGSAŞ) da denetimlerde bulundu, ekiplere MEGSAŞ Genel Müdürü Münir Özpolat eşlik etti.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Hüseyin Hanbay, pandemi sürecinden bu yana özellikle unlu mamüller ve fırınlarda genel denetimleri sürdürdüklerini belirterek, eksiklik görüldüğünde yasal uyarılar yapıldığını ve sürecin takip edildiğini kaydetti.