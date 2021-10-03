MALATYA'nın Kale ilçesinde 2 otomobil ile bir hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i pois memuru 3 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Kale-Malatya kara yolunun 3'üncü kilometresinde meydana geldi. Malatya yönüne gelen sürücüsü öğrenilemeyen 44 LF 651 plakalı otomobil, bilinmeyen nedenle kontrolden çıkıp şerit değiştirerek karşı yönden gelen 01 YV 976 plakalı otomobil ile 07 E 6129 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kaza ihbarıyla bölgeye çok sayıda jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler tarafından araçtan çıkarılan Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Abdusselam Ekici (26) ile Selami Çeçen'in (22) hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı olarak araçtan çıkarılarak ilk müdahalesi yapılan 5 kişi ise ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Hastanelerde tedaviye alınan ismi öğrenilemeyen bir kişi de yapılan müdahalelere karşın kurtarılamadı. Kazada yaşamını yitirenlerin sayısı 3'e yükselirken, tedavisi süren 4 yaralının da hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.