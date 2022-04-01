Malatya'daki cinayette 5 gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi

Malatya'daki cinayette 5 gözaltı

01.04.2022 11:44

Malatya'daki cinayette 5 gözaltı Malatya'da 24 yaşındaki Enes Yıldırım'ın yol kenarında ölü olarak bulunması olayı ile ilgili soruşturmada 5 kişi gözaltına alındı.

Malatya'daki cinayette 5 gözaltı

MALATYA - Malatya'da 24 yaşındaki Enes Yıldırım'ın yol kenarında ölü olarak bulunması olayı ile ilgili soruşturmada 5 kişi gözaltına alındı. İfade işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, 28 Mart Pazartesi 22.30 sularında Battalgazi ilçesine bağlı Hanımınçiftliği Mahallesi Vaizpınar Caddesi üzeri yol kenarında kanlar içerisinde hareketsiz bir şekilde yerde yatan bir kişiyi gören çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine intikal eden sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde bacaklarından tüfekle vurulan şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Üzerindeki elbiseleri parçalanmış halde bulunan şahsın 24 yaşındaki Enes Yıldırım olduğu tespit edilirken, ekipler çevrede yaptığı detaylı incelemede sahte olduğu değerlendirilen 2 adet araç plakası buldu. Enes Yıldırım'ın cesedi Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatan ekipler olayda kullanıldığı tespit edilen bir aracı Sivas Caddesi üzerinde park halinde buldu. M.Ç. tarafından olay günü gündüz saatlerinde kiralandığı öğrenilen aracın cinayetin işlendiği saatlerde olay yerinde bulunduğu gece 23. 45 sularında ise bölgede ayrıldığı belirlendi.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler olaya karıştıkları belirlenen 5 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından zanlılar geniş güvenlik önlemleri altında adliye sevk edildi.

Malatya'daki cinayette 5 gözaltı
Malatya'daki cinayette 5 gözaltı
Malatya'daki cinayette 5 gözaltı

YORUMLAR
500
Cinayet şüphelisi 5 kişi adliyeye sevk edildi Cinayet şüphelisi 5 kişi adliyeye sevk edildi Son dakika haberleri: İstanbul merkezli 5 ilde DHKP/C operasyonu: 14 gözaltı Son dakika haberleri: İstanbul merkezli 5 ilde DHKP/C operasyonu: 14 gözaltı

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Malatya'daki cinayette 5 gözaltı - Son Dakika


Son Dakika
12:48 Yolcu ile tartışan otobüs şoförün sözleri, duyanları gülme krizine soktu!
12:32 "Merhum Erbakan bugün yaşasaydı CHP'nin yanında yer alırdı" tartışmasına Fatih Erbakan da katıldı
12:31 Ev değil resmen müze! Kaçakçılık ekipleri baskın yaptıkları evde değeri 60 milyonu bulan sikkeler buldu
12:28 1 Nisan'da dolar 14,69 seviyelerinde alıcı buluyor
12:27 Memleket Partisi lideri Muharrem İnce zam gelecek yeni ürünü açıkladı: Salça
12:25 Vahşet büyük tepki çekti: Kümesine giren hamile köpeği önce öldürdü, sonra traktörün arkasına takarak sürükledi
12:23 Ukrayna ordusunun esir aldığı Rus askerleri taraf değiştirmeye başladı
12:22 Seçimlere hazırlanan Sırbistan Cumhurbaşkanı buzdolabının içinden çıktı!
12:19 Şarkıcı Kurtuluş Kuş hakkında tecavüz suçlaması! "Bakireyim dedim, tecavüz etti, sonra da ağlama hadi git" dedi
10:19 1 Nisan 2022 güncel döviz kuru! Dolar ne kadar? Euro kaç TL?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2022 12:59:33. #1.13#
SON DAKİKA: Malatya'daki cinayette 5 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement