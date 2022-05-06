Son dakika haberi: Malatya'daki silahlı kavgada 1 tutuklama - Son Dakika
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Son dakika haberi: Malatya'daki silahlı kavgada 1 tutuklama

06.05.2022 11:18
Son dakika haberi: Malatya'daki silahlı kavgada 1 tutuklama

Son dakika 3. sayfa haberi: Malatya'da meydana gelen ve herhangi bir yaralanın olmadığı silahlı kavgada gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

Malatya'da meydana gelen ve herhangi bir yaralanın olmadığı silahlı kavgada gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, 4 Mayıs Pazar günü Yeşilyurt ilçesine bağlı Yakınca Mahallesi'nde meydana gelen yaralananın olmadığı silahlı kavgada A.M. ve Ç.S. gözaltına alındı. Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan zanlılardan Ç.S. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan il Emniyet Müdürlüğüne bağlı birimlerce asayiş ve güvenliğinin temini yönünde farklı yer ve zamanlarda yapılan çalışmalarda toplam 6 adet tabanca, 1 adet kurusıkı, 1 adet tüfek, çok sayıda fişek ve kesici alet ile 103 uyuşturucu hap ve 362 gram narkotik madde ele geçirildi. - MALATYA

Son dakika haberi: Malatya'daki silahlı kavgada 1 tutuklama
Son dakika haberi: Malatya'daki silahlı kavgada 1 tutuklama
Son dakika haberi: Malatya'daki silahlı kavgada 1 tutuklama

YORUMLAR
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Yeşilyurt, Malatya, Mayıs, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Malatya'daki silahlı kavgada 1 tutuklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Malatya'daki silahlı kavgada 1 tutuklama - Son Dakika
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