18 Haziran'da bir iş yerinin işletmecisi ile bir grup arasında alacak meselesi nedeniyle çıkan kavgada Remzi Erşahin ile Halil Ulutaş silahla öldürülmüş, 6 kişi yaralanmış, olayla ilgili 12 şüpheli tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi | Malatya'daki silahlı kavgada yaralanan kişi, hastanede 16 gün sonra öldü - Son Dakika

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