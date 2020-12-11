Son dakika haber: Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Son dakika haber: Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çıkan yangın söndürüldü

11.12.2020 16:07

Son dakika gündem haberi... Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Hastanenin koroner yoğun bakım ünitesinde bir yatak henüz belirlenemeyen nedenle yandı. Hastane yetkililerinin haber vermesi üzerine itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Olay sırasında bazı hastalar tedbir amaçlı ambulanslarla İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne sevk edildi.

Malatya Valisi Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli hastaneye gelerek Başhekim Prof. Dr. Erdal Aktürk'ten bilgi aldı.

Vali Baruş, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Kovid-19 hastalarının yoğun bakım tedavisi gördüğü koroner yoğun bakım bölümündeki bir hastanın yatağında yangının çıktığını söyledi.

Yangınla ilgili incelemenin sürdüğünü dile getiren Vali Baruş, şunları kaydetti:

"Yatağın elektrikli olması nedeniyle kısa devre yapabilmesi ihtimali üzerinde duruluyor. Yatakta başlayan yangın neticesinde içeriye, odaya ve o bölüme yoğun bir duman yayılıyor. Bu bölümde toplam 14 Kovid-19 hastamız yoğun bakım tedavisi görüyor. Yangının meydana geldiği yatakta yatan hastamızın kol, bacak ve karın bölgesinde birinci ve ikinci derece yanık mevcut ancak şu anda durumu iyi. Bu bölümde yatan, diğer hastalarımızda herhangi bir problem olmadı. Diğer odalarda herhangi bir hasar yok. Sadece yangının çıktığı o yatakta meydana gelen bir hasar var. 14 hastamızdan 9'u Turgut Özal Tıp Merkezi'ne sevk edildi. Bu hastalarımızdan biri entübe durumdaydı onun da durumu stabil şu anda. Diğer hastalarımız da Eğitim ve Araştırma Hastanemizin diğer yoğun bakım servislerinde tedavilerine devam ediliyor. Şu anda olumsuz bir durum yok."

Yoğun bakım servisinin bir an önce tekrar hizmete alınabilmesi için yangının meydana geldiği bölümde temizlik çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Baruş, konuya ilişkin hasta yakınlarına bilgi verildiğini, merak edilecek bir durumun olmadığını belirtti.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile emniyet güçlerinin olaya ilişkin soruşturmalarının devam ettiğini aktaran Baruş, "Olayla ilgili adli ve idari soruşturma süreci başlamış durumda. Bundan sonraki süreçte olayın neyden kaynaklandığı, kusur ve eksikliklerin neler olduğu tespit edilecek, ona göre işlem yapılacak. Ben buradan tüm hastalarımıza ve yakınlarına geçmiş olsun diyorum." diye konuştu.

Baruş, hızlı müdahaleyle hastaların sevkinin ve tedavisinin yapıldığını, şu anda sorun ve sıkıntı olabilecek durumun olmadığını sözlerine ekledi.

Son dakika haber: Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haber: Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haber: Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haber: Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çıkan yangın söndürüldü

araştırma, İtfaiye, Malatya, Yangın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısını yaptıran 4 gönüllüde yüz felci görüldü Son iki yılda sadece 15 galibiyet alabilen Türk takımları Avrupa kupalarına direkt katılamayacak Altının kilogramı 466 bin 100 liraya yükseldi Dünyada bir gün bile geçiremedi, cenazesi de ölümü kadar yürek burktu Koronavirüse karşı dev iş birliği: İngiltere'nin AstraZeneca ve Rusya'nın Sputnik V aşıları birleştiriliyor Zihinsel engelli kız çocuğuna markette cinsel istismar! Sapığın görüntüleri sosyal medyada infial yarattı Son seçim anketinde Demirtaş sürprizi! Parti kurarsa yüzde 7'nin üzerinde oy alıyor Son Dakika: Yaptırım uygulanacak mı? AB Zirvesi sonrası Merkel ve Macron'dan Türkiye açıklaması
Akhisar çevre yolu yarın törenle açılacak Akhisar çevre yolu yarın törenle açılacak         
17:24
Hafta sonu kısıtlaması öncesi öncesi İstanbul'da trafik kilitlendi Hafta sonu kısıtlaması öncesi öncesi İstanbul'da trafik kilitlendi         
17:12
Aldatıldığını düşünen koca, karısına ve teyzesinin oğluna kurşun yağdırdı Aldatıldığını düşünen koca, karısına ve teyzesinin oğluna kurşun yağdırdı         
16:55
100 yıl sonra tarih tekerrür etti! Karabağ'da Çanakkale'yi hatırlatan olay 100 yıl sonra tarih tekerrür etti! Karabağ'da Çanakkale'yi hatırlatan olay         
16:50
Galatasaray, Alanyasporlu Salih Uçan ile anlaşma sağladı Galatasaray, Alanyasporlu Salih Uçan ile anlaşma sağladı         
16:11
Eski sevgilisinin otomobilini kundaklayan şahıs, genç kadının tüm feryatlarına rağmen ilk duruşmada serbest kaldı Eski sevgilisinin otomobilini kundaklayan şahıs, genç kadının tüm feryatlarına rağmen ilk duruşmada serbest kaldı         
15:56
Av gecesinde feci olay! Geyik sanıp vurdu, yanına gidince oğlunu kanlar içinde buldu Av gecesinde feci olay! Geyik sanıp vurdu, yanına gidince oğlunu kanlar içinde buldu         
15:29
Hakan Ural, gündüz kuşağındaki programları eleştiren Defne Samyeli'ye demediğini bırakmadı Hakan Ural, gündüz kuşağındaki programları eleştiren Defne Samyeli'ye demediğini bırakmadı         
13:54
Avustralya'da uygulanan korona aşısında korkutan sonuç: Deneklerde HIV antikoru tespit edildi Avustralya'da uygulanan korona aşısında korkutan sonuç: Deneklerde HIV antikoru tespit edildi         
12:58
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "14 günlük kısıtlama gelir mi?" sorusuna yanıt: Şu an için öyle bir şey yok         
12:08
BM'den aldığı hibeyle iş kuran Suriyeli kadın, ürettiği lokumları 4 ülkeye ihraç ediyor BM'den aldığı hibeyle iş kuran Suriyeli kadın, ürettiği lokumları 4 ülkeye ihraç ediyor         
12:05
Aldatıldığını cinsel içerikli mesajları görünce öğrenip katil olan kocanın ifadesi ortaya çıktı: Eşim beni 'gereksiz' diye kaydetmiş Aldatıldığını cinsel içerikli mesajları görünce öğrenip katil olan kocanın ifadesi ortaya çıktı: Eşim beni 'gereksiz' diye kaydetmiş         
11:50
Pazarlık masasında yer alacak engelli kadın işçiden asgari ücretlilere mesaj: Bana güvenin Pazarlık masasında yer alacak engelli kadın işçiden asgari ücretlilere mesaj: Bana güvenin         
11:50
İzmirli girişimci teması azaltmak için geliştirdiği 'korona kancası'nı 7 ülkeye ihraç etti İzmirli girişimci teması azaltmak için geliştirdiği 'korona kancası'nı 7 ülkeye ihraç etti         
11:43
29 yıldır geçimini 1,5 metrekarelik dükkandan sağlıyor 29 yıldır geçimini 1,5 metrekarelik dükkandan sağlıyor         
08:47
Yasak olmasına karşın yapılan düğüne polis baskını! Gözyaşlarına boğulan gelini arkadaşları teselli etti Yasak olmasına karşın yapılan düğüne polis baskını! Gözyaşlarına boğulan gelini arkadaşları teselli etti         
08:06
Koronavirüsten ölen babası için mevlit okutup yemek verdi, kaymakamlık inceleme başlattı Koronavirüsten ölen babası için mevlit okutup yemek verdi, kaymakamlık inceleme başlattı         
18:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2020 17:47:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber: Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei