Son dakika haberi... Malatya Erkenek Tüneli'nde otomobil kamyona arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Son dakika haberi... Malatya Erkenek Tüneli'nde otomobil kamyona arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

29.04.2021 12:43
Son dakika haberi... Malatya Erkenek Tüneli'nde otomobil kamyona arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]

Son dakika haber: Malatya'nın Doğanşehir ilçesindeki Erkenek Tüneli'nde meydana gelen kazada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesindeki Erkenek Tüneli'nde meydana gelen kazada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Adıyaman'dan Malatya istikametine seyir halinde olan Devriş Açıkgöz (73) yönetimindeki 31 PB 996 plakalı otomobil, Erkenek Tüneli içerisinde aynı istikamette seyir halinde olan ve sürücüsü öğrenilemeyen 50 KA 164 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Sürücü Açıkgöz yaralanırken araçta bulunan eşi Emine Açıkgöz (71) hayatını kaybetti.

Devriş Açıkgöz, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Erkenek Tüneli, Doğanşehir, Malatya, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Malatya Erkenek Tüneli'nde otomobil kamyona arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika


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