Son dakika haberi: Malatya İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren kan bağışında bulundu - Son Dakika

Malatya İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, "251 Şehidimiz İçin 251 Ünite Kan" bağışı kampanyası kapsamında Türk Kızılayına kan verdi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ile Türk Kızılay Malatya Şubesi koordinesinde 3 günlük kan bağışı kampanyası düzenlendi.
İl Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinde İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren ile Özel Harekat Başkanlığı Malatya Bölge Müdürü İsmail Köroğlu ve emniyet personeli 15 Temmuz'da hayatını kaybeden 251 şehide atfen kan bağışında bulundu.
Kaynak: AA
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