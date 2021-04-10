Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü dolaysıyla Malatya'nın Kale ve Darende ilçelerinde tören düzenlendi.

Kale'de, Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra Kale İlçe Emniyet Amir Vekili Hasan Aksu, beraberindeki emniyet teşkilatı mensuplarıyla Kaymakam Abdulselam Bıçak'ı makamında ziyaret etti.

Bıçak ise tüm emniyet teşkilatının Polis Haftası'nı kutlayarak, başarılar diledi.

Darende

Darende Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende de İlçe Emniyet Müdür Vekili Lütfi Bakoğlu, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşan komiser Mahmut Demir ise Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, insan haklarına saygılı, demokratik, laik ve sosyal hukuk devletinin önemli kurumlarından biri olmanın gurur ve bilinci içerisinde görevlerini yerine getireceklerini söyledi.

Törende şiir okunması ve hediye verilmesinin ardından, şehitler için dua edildi.